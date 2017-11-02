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Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü

Afganistan’da bomba yüklü bir tankerin patlatılması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 10:22
Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısındaki Charikar kasabasında dün gerçekleştirilen saldırıda, bomba yüklü tankerin patlatılması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, bomba yüklü tankerin patlaması sonucunda çevredeki araçların da yandığını ve patlamanın etkisinin arttığını belirtti. Yerel Vali Sözcüsü Waheeda Shahkar, 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

AA

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 10:22
  1. Afganistan
  2. bombalı saldırı
  3. bomba yüklü tanker

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