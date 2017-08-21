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Bomba yüklü araç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör eyleminde kullanılmak üzere şehir merkezine gönderilen araç, Van Gürpınar kırsalında, içindeki 2 teröristle beraber etkisiz hale getirildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:17
Bomba yüklü araç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van şehir merkezinde terör eyleminde kullanılması planlanan bombalı araç, Gürpınar ilçesi kırsalında içindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yapılan başarılı operasyonlar sonucunda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından, Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:17
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