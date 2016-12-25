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Bomba yüklü araç Kayseri'ye böyle getirilmiş

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef alan bomba yüklü aracın Kayseri'yenasıl getirildiği belirlendi.

Bomba yüklü araç Kayseri'ye böyle getirilmiş
Eklenme: 25 Aralık 2016, 22:38
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Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef alan bomba yüklü aracın Kayseri'ye nasıl getirildiği belirlendi. 17 Aralık'ta Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan alçak terör saldırısıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. PKK'lı teröristlerin Şanlıurfa'dan çaldıkları aracı ara yolları kullanarak Kayseri'ye getirdiği tespit edildi. Araca bombanın Adana'da yüklendiği düşünülüyor.

Olaydan bir gün önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden çalınan beyaz kamyonetin kullandığı güzergah belirlendi. Çalındıktan hemen sonra cuma sabaha karşı Şanlıurfa'dan TAG Otoyolu'nu kullanarak çıkış yapan kamyonet, Gaziantep üzerinden Adana'ya ulaştı.

10 saat bekledi

Otoyolun kadirli çıkışını kullanarak ilçe yoluna giren kamyonetin Kayseri'ye doğru yola çıkmadan önce yaklaşık 10 saat bu bölgede kaldığı belirlendi. Karayolları üzerindeki plaka tanıma sistemi ve MOBESE'lerdeki incelemelerde çalıntı aracın, "bölgede buharlaşması" sırasında çalıntı kaydının gözükmemesi için Kırıkkale'deki aynı renk ve modeldeki bir kamyonete ait sahte ikiz plakanın takılıp bomba düzeneğinin yerleştirildiği anlaşıldı.

Sahte plakalı ve bomba düzeneği yüklenmiş olarak bu kez ara yollardan Kayseri'ye geçen bomba düzeneği yüklü aracın, Kozan-Feke-Saimbeyli'yi bağlayan ara yolu kullanıp Kahramanmaraş-Kayseri anayoluna çıktığı ve Pınarbaşı ilçesinden kente giriş yaptığı anlaşıldı.

Güvenlik kontrolünden böyle kaçtılar

Araştırmalarda, çalıntı aracın güvenlik güçlerinin ana yollar ve otoyollardaki uygulamalardan şüphe çekmemek için ara güzergahları kullandığı değerlendiriliyor. Patlayıcı artıklarının kriminal incelemesi sonrasında, Kayseri'deki bomba düzeneğinde Beşiktaş'taki bombalı saldırıda kullanılan fabrikasyon patlayıcıların kullanıldığı tespit edildi. Kayseri'deki düzenekte de yine RDX ve TNT'nin yanı sıra yeni kullanılmaya başlanan PETN adlı kimyasalın kullanıldığı anlaşıldı.

PKK'nın özellikle karayollarındaki aramalar sırasında şüphe çekmemek amacıyla bombalı araç eylemlerinde kullandığı bidonlar içine yerleştirilen amonyun nitrat ve gübre yerine daha az yer tutan gübre bileşenli patlayıcılarla aynı etkiyi yapan fabrikasyon patlayıcılara yöneldiği ifade ediliyor. Kayseri'deki eylemde kullanılan fabrikasyon patlayıcı düzeneğinin 8-10 kilogramlık bir düzenek olduğu ve 1 kilogramı yaklaşık 2 tonluk basınç yaratan TNT ile güçlendirildiği belirtiliyor.

 
EtiketlerKayseriKayseri saldırısı bomba güzergahı
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