Bomba şüphesi polisi alarma geçirdi!

Adana'da bir banka şubesinin önüne bırakılan sırt çantasının bomba olabileceği şüphesi, polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alan polisin dikkatine rağmen çevredeki vatandaşlar, çekilen güvenlik şeridine aldırış etmeden çantanın yanından yürümeye devam etti.

Bomba şüphesi polisi alarma geçirdi!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 12:01
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Adana'nın Seyhan ilçesi Kızılay caddesi üzerindeki bir banka şubesi önünde bırakılan siyah sırt çantasını gören vatandaşlar bomba şüphesi ile polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, kaldırım kenarında duran çantanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alıp, uzman ekip istedi. Polisler, uzman ekibin gelmesini beklerken çekilen güvenlik şeridine aldırış etmeyen bazı kişiler, çantanın yanından yürümeyi sürdürdü. Şeridin yanından yürüyen vatandaşları sözlü olarak uyaran polis, vatandaşları çantanın yanından uzak tutabilmek için yoğun çaba harcadı. Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanının incelediği çanta boş çıktı. Polis olay sonrası emniyet şeridini kaldırdı.

 
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