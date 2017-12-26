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Bomba anket: Bugün seçim olsa Erdoğan'ın oy oranı...

Akdeniz Anket ve Araştırma ekibi tarafından Türkiye genelinde yapılan ‘Devlet Başkanlığı Seçimi' anketine göre, Erdoğan yüzde 50.7 oy ile ilk turda seçiliyor.

26 Aralık 2017 Salı 13:07
Bomba anket: Bugün seçim olsa Erdoğan'ın oy oranı...

Akdeniz Anket ve Araştırma ekibi tarafından Türkiye genelinde yapılan ‘Genel Seçim ve Devlet Başkanlığı Seçimi' anketine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.7 oy ile ilk turda seçiliyor.

Türkiye'de polis koruması verilen ve referandumda yakın tahminleriyle dikkat çekenAkdeniz Anket ve Araştırma, 1-15 Aralık tarihleri arasında 40 bin 800 kişiye telefon, online ve yüz yüze ‘Genel Seçim ve Devlet Başkanlığı Seçimi' anketi yaptı. Ankete göre bugün milletvekilliği seçimi olsa; AK Parti yüzde 45.8, CHP yüzde 22.5, MHP 12.7, HDP yüzde 10.3, İyi Parti ise 8.7 oy alacak.

Akdeniz Anket ve Araştırma'nın sahibi Mehmet Turaçcı, 2019'da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimi ile ilgili, "-Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm- diyen yüzde 50.7'lik bir kitle var. Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet başkanlığı seçimini ilk turda kazanma ihtimali çok yüksek. İlk turda Erdoğan seçilebilir" dedi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:07
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti
  3. CHP
  4. MHP
  5. HDP
  • Hasan kayaHasan kaya3 sa önce
    SOYADIN BİLE BOZUK kara OY VERME DIŞINDA SEÇİM ZAMANI HANGİ SANDIĞIN BAŞINA GİTTİN DE, ADİL SEÇİM YAPILMIYOR DİYORSUN. DALLAMA
  • Ömer gencÖmer genc3 sa önce
    Reis kesin seçilir de..Belediyeler ve TBMM ne olacak...
  • tuzcutuzcu4 sa önce
    Bu gün seçim olsa belediye seçimlerinden korkulup belediye seçimlerinin önüne alındığıiçin olur....Başka ne için olur? Millette bunu anlar....Sorunun sıcaklığı ile pek anlamadan cevap vermişler..
  • tuzcutuzcu4 sa önce
    İki sene öncesinden anket yapmak...Doğmamış çocuğa don biçmektir....Belediye seçimleri var bunlar millet vekilini hangi partiden seçerdin diye soruyor....Sorsana belediye için hangi partiye verirsin diye....Sor ki mantıklı bir iş yapmış ol....
  • everdayeverday4 sa önce
    Tam bomba
  • muzaffermuzaffer4 sa önce
    Mhp nin oyu 21 mi ki iyi parti 8.7 mhp 12.7 oluyor. Hdp yi de meclise sokmaya pek bi hevesliymis anketci arkadaş. Hdp nin alacagi oy zorlama% 7 dir.
  • YalanYalan4 sa önce
    Şimdiden yalakalıklar var ve seçim hilelerine başlamış onun bunun şeyleri
  • İsmail İsmail 5 sa önce
    Düşük. 60ın üstünde, o da şimdilik.Selam ve selam
  • Murat karaMurat kara5 sa önce
    Çok saçma psikolojik oyun bunlar doğru olsa da olmasa da çalıp çırpıp gene kazanıyoradil bir şekilde seçim yapılmıyor....

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