Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bomba sanıldı... Bakın içinden ne çıktı

Toprağı kazan bomba imha uzmanı kanlı bezin içerisinde ölü kedi olduğunu tespit etti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:35
Bomba sanıldı... Bakın içinden ne çıktı

Konya'da tren yolunun istinat duvarı kenarına gömülen ve bomba imha uzmanı tarafından incelenen bez içerisinde ölü kedi olduğu görüldü.

Saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Gülkökü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kadın, tren yolu istinat duvarının kenarına, şüpheli iki kişinin toprağı kazarak beze sarılı olan bir şeyi gömdüğünü ve daha sonra hızla bölgeden ayrıldığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine terörle mücadele polisi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekipler, toprağın kazıldığını ve kazılı yerde beyaz bir bezin gömülü olduğunu gördü.

Sokak çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı fünye ile bezin gömülü olduğu yere gitti. Toprağı kazan bomba imha uzmanı kanlı bezin içerisinde ölü kedi olduğunu tespit etti. Bu sırada çevredeki bazı kişiler cep telefonu ile çekim yapmak için çaba harcadı. Yol tekrar trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 16:35
  1. Havzan Mahallesi
  2. Konya
  3. Bomba imha uzmanı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba sanıldı... Bakın içinden ne çıktı
    1. Bomba sanıldı... Bakın içinden ne çıktı
    2. Tüyler ürperten ifade: İçimdeki ses..
    3. ABD ile İsrail'den sinsi plan! Onu..
    4. Tolga Zengin'e müthiş teklif!
    5. Katar'a e-ihracatın yolu PTT ile açıldı
    6. Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    7. Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı!
    8. Tatlıses soyadına kavuştu! Çıtak..
    9. ''Türkiye bizi açlıktan kurtardı''
    10. 'Alalı daha 3 gün olmuştu'
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
    12. Rusya'dan 'İran'daki olaylarla ilgili..
    13. 4 PKK’lı terörist yataklarında böyle..
    14. 2018 yılının 3'te 1'i tatille geçecek
    15. Şehir efsanesi sanılıyordu! 4 bin..
    16. Belçika ve Hollanda toprak takası yaptı
    17. 4 bin yıllık yeraltı şehri keşfedildi
    18. Rusya S-400'lerle NATO'ya girdi
    19. Teknoşenlik'ten örnek proje..
    20. Demba Ba Süper Lig'e geri dönüyor
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?