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Bomba patlatacaklardı, yakalandılar

Kandil'de silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra Adana'ya gelerek bombalı eylem yapmak için keşif yaptığı ileri sürülen kişiler tutuklandı.

26 Ekim 2017 Perşembe 09:36
Bomba patlatacaklardı, yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK’nın bombalı eylem yapmak için keşif yaptığı, ayrıca sözde "değer evleri" oluşturarak Kandil'den gelen teröristlerin burada barındırıldığı, PKK'nın gençlik yapılanması YDGH'nin ise sokaklarda yeniden korsan gösterileri hareketlendirmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis teknik ve fiziki takibe başladı.

Yapılan 3 aylık takip sonucunda Kandil'de silah ve bomba eğitimi olan M.Ö. adlı kadın ile S.K., E.G. ve A.Y.’nin, Adana'ya geldiği burada bombalı eylem yapmak için asker, polis, havalimanı ve diğer kamu kurumların binasında keşif yaptığı tespit edildi. Polis ayrıca Kandil'den gelen teröristlerin PKK'nın sözde "değer evleri" adını verdiği ölen terörist ya da dağdaki terörist ailelerini bu evlerde barındırıldığını belirledi.

Polis bu tespitlerin ardından 13 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Terör olaylarının yoğun yaşandığı Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Hürriyet ve Barbaros mahallelerindeki operasyon bölgelerinde zırhlı birlikler ve özel harekat timleri güvenlik önlemi aldı. Polis evlere tek tek kapıları kırarak girip PKK'ya para desteği verdiği ileri sürülen F.B. ve Y.B., bombalı eylem keşfi yaptığı ileri sürülen ve PKK'nın "sözde kadro" olarak tabir ettiği M.Ö. adlı kadın ile S.K., E.G. ve A.Y., örgütün gençlik yapılanması içerisinde yer alan, E.E., C.E., A.B., S.C., M.Ç., İ.A., M.Ş.Ş. ve E.Y. ile 11’i kadın 39 kişi gözaltına aldı.

Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan, 3'ü bombalı eylem keşfi yapan, 5'i kadın olmak üzere 19'u tutuklanırken, 12'sine ev hapsi cezası verildi. Zanlılardan 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 09:36
  1. PKK
  2. terör saldırısı
  3. Kandil
  • ihsanihsan12 dk önce
    sen idam yapma besle ....
  • sedatsedat2 sa önce
    Tutuklanmak nedir ya, v.run gebertin gitsinler cehennemin dibine
  • PolatPolat2 sa önce
    Çocuklarımızı öldüreceklerdi. Şimdi hapiste besleyeceğiz. Hapishanenin kralı olacaklar bir süre sonra. ...
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