Bomba iddia:Muslera satılıyor mu?

Yönetimin, senelik 3 milyon 570 bin euro garanti ücret ve maç başı 20 bin euro alan 31 yaşındaki futbolcuyu maliyetinden dolayı satmak istediği öğrenildi.İddiaya göre oyuncunun manajerinden kulüp bulması istendi. Temilsicis Daniel Fonseca, İtalya'da Napoli ve Roma'yla görüştü.İtalyan basınına göre, Uruguaylı kalecinin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Roma ve Napoli uygun bir bonservisle işi bitirebilir. Bu haberlerin yayılması üzerine, zaten öfkeli olan taraftarlar iyice çileden çıktı.Sneijder gibi çok önemli bir yıldızla yolları ayıran Galatasaray'da taraftarlar şimdi de Muslera korkusunu yaşamaya başladı.Uruguaylı kaleci Muslera bu sezon Galatasaray'da 7.sezonunu yaşayacak. Muslera, Lazio'dan gelmişti.



Kaynak:Akşam