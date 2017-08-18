Bomba iddia! 'Trump, baş stratejisti Bannon'ı kovdu'

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da baş stratejisti olarak görev yapan Steve Bannon'ı kovduğunu iddia etti.

New York Times gazetesi iddiasını Bannon'a yakın bir kaynağa dayandırdı. Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon'ın istifa mektubunu 7 Ağustos'ta Başkan Donald Trump'a verdiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Bannon'ın istifasını bu hafta içerisinde açıklamayı planladığı ancak Virginia'daki olaylar sonrasında kararını ertelediği iddia edildi. AP haber ajansı da gelişmeyi doğrularken ABD hükümetinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DAHA ÖNCE DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha öncede baş stratejist Steve Bannon'ı Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki görevinden almıştı.