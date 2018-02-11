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"Suriye'nin İsrail jetini vurmasına Rusya izin verdi" iddiası

"Rusya, İsrail jetini vurması için Suriye rejimine yeşil ışık yaktı" diyen Rus stratejist ve eski bir diplomat Vtacheslav Matzov, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran ve İsrail analistlerinin de aynı sonuca vardığını söyledi.

11 Şubat 2018 Pazar 14:19
"Suriye'nin İsrail jetini vurmasına Rusya izin verdi" iddiası

Rusya'nın eski diplotatı Vtacheslav Mazzov, "Beyond the News" programındaki konuşmasında, Moskova'nın İsrail jetinin düşürülmesinin "Birleşik Devletler"e bir mesaj niteliği taşıdığını, Suriye'deki oyunun kurallarının değiştini belirtti.

Rus analisti, Moskova'nın birkaç gün önce Deir al-Zour'da "Suriye'deki Haşdi Şabi'ye yönelik yapılan bombalamalarda yaklaşık 100 kişinin öldüğünü ve Rus askerlerinin resmi bilgilere atıfta bulunarak yaşananlardan rahatsız olduğunu sözlerine ekledi.

Mazzov'a göre, "Rusya, son yıllarda İsrail'e karşı operasyonlar için Suriye rejimine yeşil ışık yaktı" ve bunun bölgedeki denklemin değiştiğine dair bir mesaj olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Dün yaşanan olayda Suriye, İsrail'e ait bir askeri jeti düşürmüştü.Suriye devlet televizyonunun haberine göre İsrail uçakları bir askeri üssü vurmak üzere Suriye hava sahasına girdi. Haberde Suriye hava savunma sistemlerinin bir İsrail uçağını düşürdüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Suriye'den kalkan İran yapımı bir insansız hava aracı, İsrail topraklarına girmek isterken ordu tarafından düşürüldü. Buna karşılık savaş uçaklarımız, Suriye'deki bazı İran hedeflerini vurdu. Saldırı sırasında uçaksavarlar İsrail jetlerini hedef aldı. Jetlerimizden biri düştü." ifadelerine yer verildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılar sonucu tırmanan gerginlik nedeniyle ciddi kaygı duyulduğunu belirterek, tüm taraflara itidal çağrısı yapmıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Suriye'deki Rus askerlerine yönelik oluşan tehditlerin kabul edilemez olduğu bildirildi.

Bölgedeki tüm ülkelerin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Suriye'ye yapılan saldırılar nedeniyle ciddi kaygı duyuyoruz. Özellikle Suriye'deki gerginliği azaltma bölgeleri ve civar bölgelerde artan gerginlik endişe verici." ifadeleri kullanılmıştı.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 14:19
  1. suriye
  2. israil

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