'Meral Akşener Metin Feyzioğlu ile anlaştı' iddiası

MHP'den kovulan Meral Akşener'in kuracağı yeni parti için düğmeye bastığı iddia edildi. Akşener'in kendisi gibi genel başkan adayı olan bağımsız Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile anlaştığı iddiası siyasi kulislere yansıdı.



Feyzioğlu, MHP'den ihraç edilen Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte 'Hayır' kampanyası yürütmüştü. Ancak Feyzioğlu'nun yakın çevresinin 'Başkanın adı bu tür haberlerde hep geçiyor ancak böyle bir düşüncesi yok' dediği belirtildi.



MHP'den ihraç edilmeyen muhalif adaylardan Koray Aydın'ın da Akşener'in liderliğindeki partinin A takımında olmaya sıcak baktığı konuşuluyor.



Siyaseti MHP'de sürdüreceğini açıklayan eski Iğdır milletvekili Sinan Oğan ile eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak ise yeni oluşumda yer almayacağı kaydedildi.



