Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Meral Akşener Metin Feyzioğlu ile anlaştı' iddiası

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener'in yeni parti için düğmeye bastığı ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile anlaştığı iddia edildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:02
'Meral Akşener Metin Feyzioğlu ile anlaştı' iddiası

MHP'den kovulan Meral Akşener'in kuracağı yeni parti için düğmeye bastığı iddia edildi. Akşener'in kendisi gibi genel başkan adayı olan bağımsız Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile anlaştığı iddiası siyasi kulislere yansıdı.

Feyzioğlu, MHP'den ihraç edilen Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte 'Hayır' kampanyası yürütmüştü. Ancak Feyzioğlu'nun yakın çevresinin 'Başkanın adı bu tür haberlerde hep geçiyor ancak böyle bir düşüncesi yok' dediği belirtildi.

MHP'den ihraç edilmeyen muhalif adaylardan Koray Aydın'ın da Akşener'in liderliğindeki partinin A takımında olmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Siyaseti MHP'de sürdüreceğini açıklayan eski Iğdır milletvekili Sinan Oğan ile eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak ise yeni oluşumda yer almayacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:02
  1. Meral Akşener
  2. Yusuf Halaçoğlu
  3. Metin Feyzioğlu
  • JurnalJurnal11 dk önce
    VATANINA,MİLLETİNE,BAYRAĞINA,NAMUSUNA İHANET ETMEK,HAİNLİK YAPMAK BU KADAR TATLI VE VAZGEÇİLMEZ BİRŞEY Mİ?MİLLETE BU NAMUSSUZLUKLAR;KABAK TADI VERMEYE BAŞLADI HABERİNİZ OLSUN!
  • tunatuna14 dk önce
    Çok kere zannedildiki tüsiad medyası kimi allayıp pullayıp makyajlayıp sunarsa millette ona oy verecek diye ama sonuç.
  • BetoBeto25 dk önce
    Transatlantik hainler birlesiyor demek..!!!
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi29 dk önce
    Sizi kiniyorum.bunlar kimki bomba iddalari olsun.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 40 dk önce
    Onların Kuracağı, Partiden Hayır, Gelmez.
  • Cihan Cihan 45 dk önce
    Prematüre bir doğum olur parti ölür milletten alacakları tokatla ömürleri çabuk biter çünkü bu şahsiyetlerin hepsi lider ben olmalıyım havasındaki. ......lar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Siirt’te çaya giren çocuk kayboldu
  1. Siirt’te çaya giren çocuk kayboldu
  2. Alanya Belediyesi bayramda çocukların..
  3. Boraboy Gölü’ne ziyaretçi akını!
  4. Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
  5. Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye..
  6. Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!
  7. Tatvan’da “Şehit Anıtı” açıldı
  8. Destici'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dış..
  9. Şahinbey Belediyesi'nin parkları doldu..
  10. Çanakkale’de bayram sonrası araç..
  11. Mardin’de ağaçlık alanda yangın
  12. Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah..
  13. Otomobil istinat duvarından uçtu: 2..
  14. İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!
  15. Tesla'yla kapışmak isteyen Porsche..
  16. Bastonun içine gizleyip getirdi,..
  17. Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi
  18. Suriyeli kardeşlerin motosiklet..
  19. Eyüp’te haşere ile mücadele devam ediyor
  20. Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması
Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi