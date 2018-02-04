Bomba iddia: Meclis'teki torba yasa Adnan Oktar'ı vurabilir!

Uzun süredir üzerinde çalışılan torba tasarı, TBMM’ye sevk edildi. Yaklaşık 1 ay içinde Meclis’ten geçip yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede dikkat çeken maddeler var.

Maddeye göre lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecekler. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.

Söz konusu maddenin İslam'a ahlaksız yayınlarıyla hakaretler eden Adnan Oktar grubunun yayınlarını da vurabileceği öne sürüldü.

Son dönemde A9 kanalından yapılan yayınlarla ilgili olarak çok sayıda şikayet RTÜK’e iletildi.

A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK yetkililerine göre, şikâyete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan A9 logosuyla yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK’ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor. İnternet ortamına yönelik denetim yapamayan RTÜK, Oktar’ın ahlaksız programlarına yaptırım uygulayamıyor.

Adnan Oktar’ın kadınlarla birlikte yaptığı ahlaksız yayınlar neticesinde RTÜK'e şimdiye dek 500’e yakın şikayet gitti. RTÜK’e ulaşan şikayetler en fazla ‘genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık’ gerekçesiyle yapıldı.

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