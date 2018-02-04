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Bomba iddia: Meclis'teki torba yasa Adnan Oktar'ı vurabilir!

Meclis’e sevk edilen torba yasadaki bir madde, İslam'a çıplak kadınları kullanarak hakaretler eden Adnan Oktar’ın kanalı A9’u engelleyebilir.

04 Şubat 2018 Pazar 14:22
Bomba iddia: Meclis'teki torba yasa Adnan Oktar'ı vurabilir!

Uzun süredir üzerinde çalışılan torba tasarı, TBMM’ye sevk edildi. Yaklaşık 1 ay içinde Meclis’ten geçip yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede dikkat çeken maddeler var.

Maddeye göre lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecekler. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.

Söz konusu maddenin İslam'a ahlaksız yayınlarıyla hakaretler eden Adnan Oktar grubunun yayınlarını da vurabileceği öne sürüldü.

Son dönemde A9 kanalından yapılan yayınlarla ilgili olarak çok sayıda şikayet RTÜK’e iletildi.

A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK yetkililerine göre, şikâyete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan A9 logosuyla yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK’ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor. İnternet ortamına yönelik denetim yapamayan RTÜK, Oktar’ın ahlaksız programlarına yaptırım uygulayamıyor.

Adnan Oktar’ın kadınlarla birlikte yaptığı ahlaksız yayınlar neticesinde RTÜK'e şimdiye dek 500’e yakın şikayet gitti. RTÜK’e ulaşan şikayetler en fazla ‘genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık’ gerekçesiyle yapıldı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:22
  1. A9
  2. RTÜK
  3. Adnan Oktar

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET1 sa önce
    Yorumcu arkadaş doğru söylüyor. 90 yıldır bu ülkeyi Yahudi Cumhuriyeti haline getirmişler. Ülkemizi ÖZÜNE DÖNDÜREBİLMEK İÇİNR.T Erdoğanıngöbeğinin kirişi kopuyor.
  • Dokunulmaz FahişDokunulmaz Fahiş1 sa önce
    Hayret! Kimse bir şey yapamıyor bu sıçana! Herkes ondan bundan medet umuyor!
  • YavuzYavuz2 sa önce
    Hiç bişey olmaz. Yalçın küçük ne diyordu, İsrail, türkiyede israilden ileridir! Bitti. Bütün köşelri kapmışlar. Yargı ellerinde resmen milletle dalga geçiyorlar. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede boynuzlunun biri ne yapmıştı? Çıplak adamı mihraba oturtup bunada sanat demişti değilmi? Peki ne yapıldı o buynuzluya? Hiiiiiçç. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede Peygambere hakaret karikatürleri yayınlandı, peki ne oldu o gazeteye? Hiiiçççç. Gazeteyi eleştiren imam sürgün edildi! Bu ülke yahudi cumhuriyetimi, yoksa Türkiye Cumhuriyetimi?
  • 15152 sa önce
    Bu iktidar bile bu din tacirlerine birşey yapamaz
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