Bekir Bozdağ'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında yapılacak seçimlerde aday olmak için kendisine zemin hazırladığını söyledi.07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:26
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingine ilişkin, "Benim kanaatim kendisi 2019'da adaylık için zemin hazırlıyor. Bu mitingi de adaylığının ilk ilan adımıdır. Orada muhafazakar kesime, başka kesimlere mesaj veriyor. 'Ben sizin hepinizin hamisi olacağım' diyor. Adalet mitingi değil kesinlikle adaylık mitingiydi. O, adaylık mitingi, çok açık yani." ifadelerini kullandı.