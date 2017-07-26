Bomba iddia: İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim
Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yerine gelecek ismin belli oldu.26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:57
YENİAKİT.COM.TR - Akit Spor'un ulaştığı bilgiye göre, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı öğrenildi. yeniakit.com.tr'nin Spor Editörü Serkan Aşkın'ın edindiği bilgiye göre, Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün Mehmet Özdilek olacağı öğrenildi.
Milli Takım'ın yeni hocasını böyle duyurdu: