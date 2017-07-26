Bomba iddia: İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim

YENİAKİT.COM.TR - Akit Spor'un ulaştığı bilgiye göre, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı öğrenildi. yeniakit.com.tr'nin Spor Editörü Serkan Aşkın'ın edindiği bilgiye göre, Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün Mehmet Özdilek olacağı öğrenildi.

Milli Takım'ın yeni hocasını böyle duyurdu: