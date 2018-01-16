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Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…

FETÖ’cü eski yüzbaşının “Bize soruları verdiler. Askeriyeye öyle girdik” itirafı üzerine istihbarat birimleri, 2 bin 500 örgüt üyesinin Deniz Kuvvetleri’ne sızdığını öğrendi. Bunların büyük bölümünün ise halen görevde olduğu iddia edildi.

16 Ocak 2018 Salı 09:22
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…

15 Temmuz hain darbe girişiminde savaş gemilerini Gölcük Donanma Komutanlığı’ndan İstanbul Boğazı’na doğru hareket ettiren ancak vatandaşın karşı gelmesiyle darbe girişiminin başarısız olmasının ardından gemileri geri çeviren FETÖ’cü deniz subaylarıyla ilgili çok önemli detaylara ulaşıldı.

İTİRAF ÇATI DAVASINDAN FETÖ

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre;  Terör örgütünün devletin kritik noktalara kendi elemanlarını yerleştirmek için sınav sorularını sızdırdığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ında da aynı yöntemi denediği itirafı Ankara’da yürütülen çatı davasından geldi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yakalanan hainlerin yargılandığı Genelkurmay Çatı Davasında itirafçı olan eski yüzbaşı Ali Emre E., örgütün sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığı değil deniz kuvvetlerinde yapılan sınav sorularını da daha önceden çaldığını söyledi. Örgüt üyesi eski yüzbaşı Ali Emre E.’nin itirafının ardından soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet başsavcılığı 2010 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na giriş sınavlarının tümünü mercek altına aldı.

İSİMLER TEK TEK ARAŞTIRILDI

İstihbarat birimleri isimleri didik didik araştırdı. İstihbarat birimlerince hazırlanan rapor da Deniz Kuvvetlerine yerleştirilmiş. 2 bin 500 kişi tespit edildi. FETÖ’nün sızdırdığı sorularla sınavları kazanarak Deniz Kuvvetleri bünyesinde çalışmaya başlayan bu isimlerin büyük bir bölümünün ise halen görevde olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tespit edilen bu isimler hakkında soruşturma açacağı öğrenildi.

 

 

 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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