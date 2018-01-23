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Bomba iddia! Eto'o Galatasaray'a geliyor

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray Antalyasporlu Eto'o'yu transfer gündemine aldı.

23 Ocak 2018 Salı 13:11
Bomba iddia! Eto'o Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'da aradığı forveti Antalyaspor'da buldu. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı-kırmızılı kulüp Samuel Eto'o için Antalyaspor'a teklif yaptı. Kamerunlu golcü Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen Eto'o'nun bonservisi takas yöntemi ile halledilecek.

3 oyuncu artı para

Galatasaray Eto'o'nun bonservisi için Antalyaspor'a Tarık Çamdal ve Koray Günter'i kiralık Emrah Başsan'ın bonservisi ile ayrıca bir miktar para önerdiği öğrenildi. Bu sayede sarı-kırmızılı takım forma şansı bulamayan bu oyuncuların yıllık ücretlerinden de kurtulmuş olacak. 

Love olmayınca Eto'o

Aslında Fatih Terim Alanyaspor forması giyen Vagner Love'un transfer edilmesini istemişti. Ancak Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası bu transfer rafa kalktı.

Eto'o 1.5 yıllık sözleşme istiyor

Galatasaray Samuel Eto'o ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor. Ancak Eto'o'nun talebi 1,5 yıllık sözleşme. 

Başkan forvet istiyoruz demişti

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada Özbek döneminde devam eden transfer çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti. Cengiz ayrıca bir forvet bir de sol bek transferine dikkat çekmişti.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 13:11
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