Bomba iddia: Erdoğan KKTC'yi 82'nci il yapacak

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T24 yazarlarından Metin Münir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi sorununa çözüm bulmak için Cenevre’de Erdoğan’ın da katılacağı üç aracı ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan zirve hakkında değerlendirmede bulundu.

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Kıbrıs görüşmelerinde bir küçük bir de büyük olmak üzere bilinmeyenlerin olduğunu belirten Münir, küçük bilinmeyenin Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiades arasında geçen pazarlığın bir çözüme kavuşup kavuşmayacağı.

Akıncı’nın mümkün olduğu kadar az mülk ve toprak verip Türk toplumu için KKTC’den elinden geldiği kadar büyük bir pay almak istiyor.

Kıbrıs’ın çözüm istekli iki lideri ise 18 aydır bir anlaşmaya varamadı.

Önümüzdeki hafta Cenevre’de yapılması düşünülen zirvede, yarışın artık sonuna gelen iki atlet gibi var güçleriyle sonuca varılmaya çalışılacak.

Uzlaşmaya varılır mı varılmaz mı bilinmez ama büyük bilinmeyen ise Erdoğan’ın göstereceği tutum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alenen konuşmadığı ama istediği çözüm, KKTC’nin Türkiye’ye bağlı 82. il olması. Erdoğan’ın bu isteğinin Kıbrıs’ta yaptığı bazı özel görüşmelerde dile getirdiği biliniyor.