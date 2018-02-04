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Terör örgütü YPG, Afrin'i terk edecek

Terör örgütü YPG’nin dışarıdan terörist takviyesinin azaldığı ve örgütün Türk askerinin merkeze girme kararlılığı nedeniyle bölgeyi terk edeceği bildirildi.

04 Şubat 2018 Pazar 12:07
Terör örgütü YPG, Afrin'i terk edecek

Afrin’in teröristlerden temizlenmesine yönelik 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda 15. gün geride kaldı. Kentin kuzeyindeki bölge Bülbül beldesi ile Darmık çevresinin temizlenmesi sonrası güvenli hale geldi. Afrin batısındaki dağlık arazide ise Mehmetçik ve ÖSO köy köy temizliğe devam ediyor. Alınan ilk belde olan Bülbül sonrası Cinderes, Şeyh Hadid ve Raco cepheleri hareketlenecek. Savaş uçakları ve obüsler dün gün boyu özellikle Cinderes ve Raco’yu vurdu. PKK’ya ait sığınak, barınak ve mevzilere Fırtına obüsleri ve tanklarla yapılan atışlar, sınır bölgelerinden de izlendi. Birlikler Afrin kent merkezine her geçen gün biraz daha yaklaşırken, işgal altındaki kentten ulaşan son bilgiler PKK’nın yaşadığı bozgunun delillerinden biri oldu.

HALK ARKALARINDA DEĞİL

Yeni Şafak’ın Afrin’de konuştuğu yerel kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu’nu kent merkezinde ciddi bir direnişin beklemediğini kaydediyor. Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre PKK/PYD, Türk askerinin merkeze girme kararlılığını gördüğü an kenti terk edecek. Zira teröristler, halkın arkalarında olmadığını, kendilerini desteklemediğini biliyorlar. Afrinliler ayrıca, şehir merkezinin teröristler yüzünden zarar görmesini istemiyor. Örgüte dışarıdan terörist takviyesi de oldukça azaldı. Esed hakimiyetindeki Nubl yolunu kullanarak gelen kişi sayısı son birkaç günde 30’a kadar düştü.

ABD’NİN SON YALANI

PKK’ya desteğin çok azaldığı Afrin’de teröristlerin şimdiden kendilerine ‘tahliye kanalı’ açma uğraşında olduğu belirtiliyor. Örgüt üzerindeki çöküntüde, operasyon süresince yaşadığı büyük bozgunun etkisi var. Afrin’deki kaynaklar, PKK’da morallerin sıfıra düştüğünü, öldürülen terörist sayısının TSK’nın açıkladığından çok daha fazla olduğunu kaydediyor. Çocukları örgüt tarafından kaçırılmış aileler bu yüzden, kent merkezindeki PKK bürolarını basıyor, çocuklarını istiyorlar. ABD de bir yandan, PKK’lıların moralini ‘yalanlarla’ diri tutmaya çalışıyor. Örgütün bölgedeki sorumlusu Sipan Hamo ile görüşen ABD’li yetkililerin, “Kırsalı gözden çıkarın, TSK Afrin sınırında duracak” şeklinde propaganda yapıyor. ABD yalanları sonucu şimdilik Mehmetçiğin kente girmeyeceği varsayımıyla ümitlenen teröristler ise bunun gerçeği yansıtmadığını anladıkları an ilçeden kaçacak.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 12:07
  1. PKK
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. YPG

YORUM YAZ

  • İkraİkra56 dk önce
    Bu dunyada belki kacarlar da...yasasin zalimler icin cehennem
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