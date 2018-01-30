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CIA Başkanı'ndan bomba iddia: Rusya ABD'ye müdahale edecek

CIA Başkanı Mike Pompeo, Rusya'nın ABD'de 6 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerini hedef alacağın iddia etti.

30 Ocak 2018 Salı 12:03
CIA Başkanı'ndan bomba iddia: Rusya ABD'ye müdahale edecek

CIA merkezinde İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye konuşan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, Rusya'nın seçimlere müdahale etmeye çalışacağını iddia etti. Pompeo, "Buna karşın ABD'nin seçimleri hür ve adil bir şekilde yapabileceğine eminim. Onları öylesine güçlü bir şekilde püskürteceğiz ki seçimimiz üzerinde fazla etkili olamayacaklar" dedi.

CIA Başkanı Mike Pompeo, Rusya'nın Avrupa'da ve ABD'de kurumları çökertme çabalarında önemli oranda bir azalma olmadığını vurguladı. Pompeo bununla birlikte CIA'in "dünyanın en iyi istihbarat servisi" olduğunun altını çizdi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanlarından özel yetkili savcı Robert Mueller, Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmediğini ve Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası süresince Rusya ile bağlantısı olup olmadığını soruşturuyor. Trump, soruşturma kapsamında Mueller'e yeminli ifade vermeye hazır olduğunu söylemişti. CIA Başkanı Mike Pompeo ise Başkan Trump'ın bu görev için uygun biri olmadığına yönelik iddiaları "saçma sapan" bulduğunu söyledi.

"BU KİTABI OKUMAYA DA NİYETİM YOK"

Mike Pompeo, Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili olarak yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitabı da okumadığını söyledi. Başkan Trump hakkında dile getirilen iddiaları gülünç bulduğunu belirten Pompeo, "Bu kitabı okumaya da niyetim yok" dedi.

“KUZEY KORE'YE YÖNELİK SEÇENEKLERİ İNCELİYORUZ”

Pompeo, Kuzey Kore'nin birkaç ay içinde ABD'yi nükleer füzelerle vurma kapasitesine sahip olabileceğini söyledi. Pompeo, CIA'in Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir nükleer tehdit karşısında neler yapılabileceğiyle ilgili olarak önündeki seçenekleri incelediğini belirtti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 12:03
  1. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı
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