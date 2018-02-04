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Bomba detayı deşifre oldu… Hedefte o ilimiz mi vardı?

Ankara’da vergi dairesindeki patlamaya, PKK’lı teröristin bıraktığı bombalı çantanın neden olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre terörist, bombalı çantayla Mersin’e gitmek istedi ancak kendisinden şüphelenen taksici almayınca çantayı bırakıp Mersin’e gitti.

04 Şubat 2018 Pazar 04:14
Bomba detayı deşifre oldu… Hedefte o ilimiz mi vardı?

Ankara Çukurambar’daki Vergi Dairesi Başkanlığı’nda 1 Şubat 2018’de meydana gelen patlamaya terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertoğan’ın vergi dairesinin önüne bıraktığı bombalı çantanın neden olduğu ortaya çıktı.

PYD kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS (eski adıyla YDG-H) içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı açıklanan Ertoğan, iddiaya göre 1 Şubat 2018’de, bombalı çanta ile Mersin’e gitmek için bir taksiye binmek istedi, ancak taksici kendisini almadı. Bunun üzerine, içinde bomba düzeneği bulunan çantayı Ankara Çukurambar’daki Vergi Dairesi Başkanlığı girişine koyup, bomba düzeneğini hazırlayan Ertoğan’ın, Suriye uyruklu bir taksiciyle anlaşarak, Mersin’e gittiği iddia edildi. Bomba patlarken Ertoğan tespit edildi, ancak Osmaniye’de gözaltına alındığı sırada “siyanür” içerek intihar etti.

Ankara Valiliği, emniyetle ile ortak yürütülen çalışmada, bölgedeki KGYS, PTS ve güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini, şüpheli bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, vergi dairesine koyduğunu ve düzeneği hazırladığının tespit edildiğini açıkladı.

Mersin-İdil-Mersin

Ertoğan’ın bağlantılarını araştıran polis, önemli bilgilere ulaştı. Ertoğan’ın Şırnak İdil’de bulunan şüpheli Hacı G. ve kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen telefon numarasını kullanan başka bir şüpheli ile irtibatlı olduğu anlaşıldı. Eylemin öncesinde ise 68 plakalı bir araç ile Mersin’den İdil’e gelen Abdülselam A. isimli şüphelinin, Ertoğan’ın irtibatlı olduğu Hacı G.’nin evinde bir gece kaldığı ve yeniden Mersin’e döndüğü saptandı. Polis, patlayıcının Abdülselam A. tarafından Hacı G.’ye teslim edilip edilmediğini araştırıyor. Abdülselam A. Hasret M. ve Hacı G.’nin de aralarında bulunduğu şüphelileri  gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 04:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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