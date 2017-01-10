Bomba açıklama: Türkiye İncirlik'i boşaltıyor, bize verecek!

Türkiye’nin, yönünü kuzeye doğru çevirmeye hazır olduğunu iddia eden Jirinovski, İncirlik Hava Üssü’nden ABD askerlerinin çıkarılıp üssün Rusya’nın kullanımına açılacağını savundu.

Rusya’nın ortadoğudaki varlığının devamlı olacağını söyleyen Jirinovski, “Türkiye’nin bize üs vereceğinden eminim. İncirliği yavaş yavaş kapatıyorlar. Amerikalılar gidecek. Burası ortadoğudaki en güçlü üs. Türkiye ileride NATO’dan çıkabilir. İncirlik’i boşaltabilir. Bize kiralayacaklar. İncirlik’i alırsak bu NATO’ya iyi bir tokat olur. “ dedi.

“Ortadoğu’dan gitmeyeceğiz” diyen Jirinovski, İran, Irak ve Afganistan’ın da Rusya’ya kendi ülkelerinde üs kurmasına izin verebileceğini belirtti.

Jirinovski sözlerinin devamında şunları söyledi: “Türkiye, Moskova’nın en önemli ortağı olması için yönünü kuzeye çevirmeye hazır. Daha sonra gümrük birliği ile ilgili konular gündeme gelebilir. Ulusal para birimlerine geçiş de gündemde. Türkiye, ülke içinde Rus rublesinin kullanılmasına izin vermeye hazır. Eminim ki gelecekte Türkiye vatandaşlarımıza kimlikle seyahat etme hakkı da tanıyacaktır. Böylece Türkiye’ye gitmek, Rusya'nın uzak bir bölgesine gitmekten daha kolay hale gelecek.”