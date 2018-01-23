Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!

Lübnanlı siyasi analist Nidal Saba, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytindalı Harekâtı'na ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı Amerikan projesini bitirecek” dedi.

"O GÖRÜŞMEDEN SONRA PUTİN ABD'YE DARBE İNDİRDİ"

Saba, Rus yayın kuruluşu Sputnik'in Arapça servisine yaptığı değerlendirmede Rusya lideri Putin'in ABD'ye darbe vurduğunu söyledi. Saba, şunları kaydetti: “Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 22 Eylül 2017 tarihinde görüşmesinde Türk kuvvetlerinin İdlib'e girmesiyle ABD'ye siyasi, güvenlik politikaları ve askeri olarak darbe indirmiştir."

"AYRILIKÇI KÜRT HAREKETİ ÖLMEYE MAHKÛM!"

Erdoğan ve Putin görüşmesinden sonra Irak'ta merkezi yönetime bağlı güçlerin Kerkük'e girdiğini, Suriye'de ise TSK'nın İdlib'e yerleşerek ayrılıkçı Kürt hareketinin Akdeniz'e inerek doğalgaz ve petrol boru hatlarında söz sahibi olmasını engellediğini belirten Saba, “Ayrılıkçı Kürt hareketi ölmeye mahkûmdur” dedi.

Saba, Amerika'nın Suriye'deki tek dostunun PYD olduğunu belirterek “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı Amerikan projesini bitirecek” diye konuştu.

Kaynak: Timetürk