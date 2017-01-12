Bomba açıklama! Şampiyon yapmazsa kovulur

Spor yazarı Ahmet Çakar, gündem hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Çakar'ın bomba açıklamaları:

ŞAMPİYON OLAMAZSA KOVULACAK

Levent Nazifoğlu samimi ve çok düzgün bir insan. Bununla ilgili en ufak bir kuşkum yok. Ama bazen samimiyet uğruna dengeleri bozabiliyor. Levent Nazifoğlu'nun açıklamalarından anlıyoruz ki eğer Galatasaray şampiyon olamazsa, Riekerink kovulacak. Kredisi bu kadar az. Yönetimde bile desteği hemen hiç olmayan bir hoca sezonun ikinci yarısında takımı nasıl motive edecek?

TRABZONSPOR ÇOK YANLIŞLAR YAPIYOR!

Trabzonspor futbol adına büyük yanlışlar yapıyor. Sezon başında büyük paralara çok fazla oyuncu aldılar. Görünen o ki teknik direktör Ersun Yanal bunda başrolü oynamış. Şimdi sezonun ikinci yarısı için yine dünya paralara oyuncular alındı. Peki bunların kararını kim verdi? Yanal mı? Eğer Yanal bu kararı vermişse, "Ne yaptın kardeşim!" birisi demeli.

ETO'O HİKAYESİ İFLASIN BELGESİDİR

Eto'o'nun hikayesi Türk futbolu adına utanç verici. Kelimenin tam anlamıyla utanç verici ve iflasın belgesi gibidir. Bu transferde çok ciddi yanlışlıklar silsilesi izledik. 36 yaşına girmiş bir adamın transferi için Antalyaspor'un kapısında yatmak Beşiktaş gibi bir kulübe yakışmaz. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı ise tam bir nezaketsizlik. Madem Eto'o'yu vermeyeceksiniz, bunu o an için misafiriniz olan Fikret Orman ve Şenol Güneş'in de bulunduğu bir açılışta niye açıklıyorsunuz? Sonuç olarak nereden bakarsanız bakın Türk futbolunda böyle bir tablo olduğu için şahsen ben üzülüyorum.

CÜNEYT ÇAKIR AĞIR EYYAM YAPIYOR

Avrupa ya da dünyadaki en zor maçların ilk 3 isminden biri olan Cüneyt Çakır, Türkiye'de amatör maçta bile tartışılır hale geldi. Ama burada Cüneyt'in de ciddi hataları var. Türkiye'de hiçbir kulübü ya da kulüpçüyü karşısına almamak için ağır eyyamlar yapıyor.

EN ÖNEMLİ SORUN YÜREKTİR

Zira sokaktaki yüzbinlerce insan bile pozisyonun penaltı olduğunu gördüğü halde hakemin görememesinin ya da görüp de çalamamasının sebebi eğitim ya da konsantrasyon olamaz. Rosetti ucuza kaçmış. Aklı sıra 2 sene deyip Türk futbol kamuoyunu meşgul edip milyonlarca lira maaşını da garanti altına almak istiyor. Türk hakemliğinin en önemli sorunu yürektir. Yürek, hakemlik için olmazsa olmaz bir şarttır.

TÜRK HAKEMLERİNİN BİRÇOĞU YÜREKSİZ

Zira sokaktaki yüzbinlerce insan bile pozisyonun penaltı olduğunu gördüğü halde hakemin görememesinin ya da görüp de çalamamasının sebebi eğitim ya da konsantrasyon olamaz. Rosetti ucuza kaçmış. Aklı sıra 2 sene deyip Türk futbol kamuoyunu meşgul edip milyonlarca lira maaşını da garanti altına almak istiyor. Türk hakemliğinin en önemli sorunu yürektir. Yürek, hakemlik için olmazsa olmaz bir şarttır. Ancak Türk hakemlerinin birçoğu ya yüreksiz ya eyyamcı ya da yarınını düşünen hesapçı hakemler konumundadırlar. Bana göre; hakem seminerleri 3-5 gün ya da bir hafta sürmemeli. Türkiye'de hakemlik semineri sadece 1 dakika sürer. Yusuf Namoğlu sahneye çıkacak, kapılar kapanacak ve şu cümleyi kuracak: "Sahada maç yönetirken önce Allah'tan, sonra vicdanınızdan korkacaksınız. Herhangi birinden korktuğunu hissettiğim hakem, gitsin anasının bahçesinde maç yönetsin."

BURADA MESAJ ÇOK NET

Burada mesaj çok açık, hakem maç yönetirken büyük takımdan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan, yöneticilerden, basından ya da kulüp başkanlarından çekinmeyecek. Bilecek ki 'ben doğruyu yaparsam kulüpler ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar MHK benim hakkımı verecektir.' Aksi bir durumda Türk hakemliğini kurtaramayız.