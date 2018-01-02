David Stockman'tan Bitcoin yatırımcıları için bomba yorum

ABD'de Ronald Reagan döneminde Bütçe Ofisi direktörü olan ve ayrıldıktan sonra Salomon Brothers ve Blackstone Group'ta yöneticilik yapan Stockman, CBNC'de yayımlanan Futures Now programına katıldı.

Yatırımcıları kripto paraların sonunun felaketle biteceği yönünde uyaran Stockman, "Kendilerini ağaçların boyunun gökyüzüne kadara uzanacağı yönünde ikna eden gerçekten aptal bir spekülatör grubu var" ifadesini kullandı.

Stockman, "Eşsiz bir çarpışmada hepsi yanıp kül olacak. Bu dalgaya son katılan spekülatörlerin hepsinin elleri yanıp kavrulacak ve doğru dersi alacaklar" dedi.

Stockman, son iki yılda yüzde 3 bin artan Bitcoin fiyatlarının bundan sonra nereye gidebileceğine ilişkin soruya da, "Hiç fikrim yok. Bundan sonra ikiye üçe de katlayabilir bir anda sıfıra da düşebilir. Ama önemli olan nokta şu ki, o gerçek bir para değil. Çünkü birşeyler alıp satmaya yarayan gerçek paralar istikrarlı olmalı" diyerek yanıt verdi.

Bitcoin'in vadeli işlemler piyasasında işlem görmesinin onu yeni bir değer yapmayacağını ileri süren Stockman, "Wall Street ne zaman bir konuda fırsat görse, ortaya çıkan koşullardan yararlanmak için yeni bir numara yapıyor. Future piyasalarda işlem görmeye başlaması onu geçerli yapmıyor. Herkes yolculuk için trene binmeye çalışıyor. Hepsi bu" diye konuştu.