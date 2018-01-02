Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

David Stockman'tan Bitcoin yatırımcıları için bomba yorum

Ünlü ekonomist ve politikacı David Stockman, Bitcoin yatırımcılarının sonunun felaketle noktalanacağını söyledi.

02 Ocak 2018 Salı 12:09
David Stockman'tan Bitcoin yatırımcıları için bomba yorum

ABD'de Ronald Reagan döneminde Bütçe Ofisi direktörü olan ve ayrıldıktan sonra Salomon Brothers ve Blackstone Group'ta yöneticilik yapan Stockman, CBNC'de yayımlanan Futures Now programına katıldı.

Yatırımcıları kripto paraların sonunun felaketle biteceği yönünde uyaran Stockman, "Kendilerini ağaçların boyunun gökyüzüne kadara uzanacağı yönünde ikna eden gerçekten aptal bir spekülatör grubu var" ifadesini kullandı.

Stockman, "Eşsiz bir çarpışmada hepsi yanıp kül olacak. Bu dalgaya son katılan spekülatörlerin hepsinin elleri yanıp kavrulacak ve doğru dersi alacaklar" dedi.

Stockman, son iki yılda yüzde 3 bin artan Bitcoin fiyatlarının bundan sonra nereye gidebileceğine ilişkin soruya da, "Hiç fikrim yok. Bundan sonra ikiye üçe de katlayabilir bir anda sıfıra da düşebilir. Ama önemli olan nokta şu ki, o gerçek bir para değil. Çünkü birşeyler alıp satmaya yarayan gerçek paralar istikrarlı olmalı" diyerek yanıt verdi.

Bitcoin'in vadeli işlemler piyasasında işlem görmesinin onu yeni bir değer yapmayacağını ileri süren Stockman, "Wall Street ne zaman bir konuda fırsat görse, ortaya çıkan koşullardan yararlanmak için yeni bir numara yapıyor. Future piyasalarda işlem görmeye başlaması onu geçerli yapmıyor. Herkes yolculuk için trene binmeye çalışıyor. Hepsi bu" diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 12:09
  1. David Stockman
  2. Bitcoin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tıp merkezini soyan Palalı gaspçılar tutuklandı
    1. Tıp merkezini soyan Palalı gaspçılar..
    2. AÖF final tarihleri belli oldu
    3. 'Alamancı'lara kötü haber, bunu yapan..
    4. Denizli'de 7 aylık hamile kadının sır..
    5. Harekete geçildi! İki bakanlık..
    6. Maltepe Üniversitesi 20’inci yılını..
    7. Kangallar domuzu böyle parçaladı
    8. Bomba açıklama: Bitcoin alanların..
    9. İşte 2018 yılı resmi tatil günleri
    10. Soba gazından zehirlenen yaşlı kadın..
    11. Suudi Arabistan'da benzine rekor zam
    12. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    13. Şenol Güneş, Arda Turan kararını verdi
    14. Osmaniye'de PKK'nın erzak deposu imha..
    15. İşte dolar ve euroda yılın ilk rakamları
    16. 25 binin üzerinde İstanbulkart'a el..
    17. Onbinlerce İstanbulkart'a el konuldu!..
    18. Kudüs'ün simgesi olmuştu: Sürpriz..
    19. İran'da küresel güçlerin hain planı!..
    20. İran'daki gösterilere AB'den ilk tepki!
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'