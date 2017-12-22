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Bolvadin'de üretiliyor; dünyaya ihraç ediliyor!

Afyonkarahisar’da üretilen emaye,  seramik ve granit çaydanlıklar, masa üstü mutfak ürünleri ve pişirme grupları,  başta ABD olmak üzere birçok ülkede kullanılıyor.

22 Aralık 2017 Cuma 16:48
Bolvadin'de üretiliyor; dünyaya ihraç ediliyor!

Bolvadin ilçesinde 1983 yılında kurulan Avşar Emaye firmasının  ürettiği tencere, tava ve çaydanlıklar birçok ülkeden talep görüyor. Avşar Emaye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tabak, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, emaye mutfak eşyaları sektöründe Türkiye ve Avrupa’nın lider  kuruluşları arasında olduklarını söyledi.

İşletmelerinde emaye mutfak eşyalarının ürün çeşitliliğine önem  verdiklerini belirten Tabak, "Avşar Emaye, 1983 yılında soba ve soba borusu  üreten bir atölye olarak kuruldu.  1985'den sonra sermaye yapısı çok güçlü  firmaların girmesiyle katma değeri yüksek ve ürün yelpazesi geniş emaye mutfak  eşyaları grubunda üretim yapmaya başladı. 150’den fazla ürün çeşidi ile yurt içi  ve yurt dışı piyasalarda söz sahibi olduk." diye konuştu.

Emaye ürünlerin yanı sıra alüminyum üzerine granit ve seramik kaplama  mutfak ürünleri ürettiklerini anlatan Tabak, "Ürettiğimiz ürünleri Türkiye  dışında 40 ülkeye gönderiyoruz. Özellikle son dönemde ABD ve Avrupa ülkelerine  yoğun ihracat yapıyoruz. Yine Afrika’da Nijerya, Kamerun ve Gana gibi ülkelere  ihracatımız var." dedi.

Tabak, mutfak eşyaları ihracatını her yıl artırdıklarını, bu yılın 10  aylık döneminde 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.

ABD'YE 1,5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

En önemli pazarlarından birinin ABD olduğuna dikkati çeken Tabak,  şöyle devam etti:

"ABD'ye üstten saplı çaydanlıklar, masa üstü grubu emaye ürünler yoğun  şekilde gönderiliyor. Ayrıca emaye kaplı pişirme grubu ürünler gönderiyoruz.  İhracatımızın 1,5 milyon dolarlık kısmını ABD oluşturuyor. Ama sadece belli bir  ülke veya bölgeye odaklanmış ihracat yapmıyoruz. İhracat yaptığımız 40 ülke  arasında ABD'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesi ve Rusya bizim için en önemli  pazarlarımız."

Tabak, Bolvadin’de 400 kişiyi istihdam sağladıklarını, bu rakamı daha  da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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