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Bolvadin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda esrar, kenevir ve kenevir tohumu ele geçirildi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:27
Bolvadin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’ndan edinilen bilgilere göre; alınan bir istihbaratı değerlendiren ekipler ilçeye bağlı Dişli beldesinde bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 72 gram kubar esrar, 29 kök kenevir bitkisi ile 89 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:27
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