Bolvadin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’ndan edinilen bilgilere göre; alınan bir istihbaratı değerlendiren ekipler ilçeye bağlı Dişli beldesinde bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 72 gram kubar esrar, 29 kök kenevir bitkisi ile 89 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.