'Boluspor 1 milyon euroyu nereden buldu?'

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, NTV Spor'da transfer gündemini değerlendirdi.

ERTUĞRUL 1 MİLYON EURO ETMEZ

Ertuğrul 1 milyon euro etmez tabii ki. Herkes bir yolunu bulup arkadan dolanmaya çalışıyor. Bu Finansal Fair Play niye var? Biz buna uyup sürdürülebilir gelişim mi sağlayacağız yoksa arkadan mı dolanacağız? Kulüplerimiz arkadan dolanmayı deniyor.

BOLUSPOR NEREDEN BULSUN?

Boluspor 1 milyonu nereden bulsun? Bu işlerde etik mi değil mi diye sorulmaz. 'İyi denetleniyor mu denetlenemiyor mu?' bunu sormak lazım. Eğer iyi denetlerse kulüpler bunu zaten yapamayacak. Denetleyip birkaç kez ceza verseler bir daha yapamayacaklar. Muhasebe kurallarına uyuluyorsa bu yapılır.

NEGREDO, GOMEZ'DEN DAHA FAZLASI

Negredo'yu tarif ederken Gomez için söylediklerinden daha fazlasını söyleyebilirsin bana göre. Bence Beşiktaş'ın Gignac'tan daha fazla ihtiyacı olan bir futbolcu. Şenol Güneş'in çok iyi kullanabileceği bir isim gibi görünüyor.

MIRANDA GELİRSE...

Miranda, Beşiktaş'a gelirse Marcelo&Pepe ikilisinden daha iyi etki yapar. Eğer bir sağlık problemi yoksa çok işe yarar. Miranda, Atletico Madrid zamanı çok başka oynuyordu.

LENS, BEŞİKTAŞ'A GELİRSE...

Lens, Beşiktaş'a gelirse nerede oynayacak bilmiyorum. Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı bir santrfor arkası veya iyi yönlü bir orta saha. Atiba bir sene daha gidebilir mi? İyi yaşayan, çok fit bir isim ama Beşiktaş'ın yine de kadrosunu şekillendirmesini lazım. Beşiktaş'ın ilk şampiyonluğu senesinde oyun kalitesi daha yüksekti.

GİTMEK, GÖRMEK LAZIM...

Beşiktaş yönetimine Çin'e niye gittiniz suçlama yapamam. Bunda bence eleştirilecek bir durum yok. Oradaki işler nasıl yürüyor henüz bilmiyoruz ama gitmek, görmek lazım.

VAN PERSIE YİNE DE İŞ YAPIYOR

Van Persie, Fenerbahçe'ye transfer olurken sağlık durumuna çok iyi bakılmamış. Van Persie yine de bu halinde bile iş yapıyor. Fenerbahçe ile adı geçen oyuncuları acaba Aykut Kocaman mı istiyor?

KOCAMAN'IN BOYNUNDA ZİNCİR VAR

Aykut Kocaman'ın önde basan, maçı alan, erken gol bulan bir takım yaratıp taraftar toplaması lazım. Bunun yanında geçtiğimiz sezon Konyaspor ceza sahası içinde topla en az buluşan takımdı. Aykut Kocaman'ın boynunda zincir var. Üzerindeki savunmacı algısını yıkmak isteyecektir.

TUDOR VE YÖNETİM PAKET

Tudor ve yönetime bir paket olarak bakıyorum. Birinin gitmesi olmaz. Ya beraber düzeltecekler ya da beraber gidecekler.

SPORU KÖTÜ YÖNETİYOR

Yönetim sporu kötü yönetiyor. Spor haricindeki şeyleri iyi yönetiyor. Ama sporu kötü yönetince insanlar "Riva'yı sattın ama takım daha kötü" diyorlar. Herkes gol oluyor mu olmuyor mu, şampiyon musun değil misin buna bakıyor. Tabii ki sonuca bakacağız. Bu elenmedeki problem sonuçtan ziyade oyundur. İlk maçta Galatasaray çok kötüydü ama 2. maçta 60. dakikaya kadar olan kısmı anlayabiliyorum. Selçuk ve Tolga ile bu kadar olur. Tudor'a bu konuda hak verebilirim ama ilk maçın bir açıklaması yok.

ÇOK İYİ OLURLAR

N'diaye, Galatasaray'a olur. Imbula ile çok iyi ikili olurlar. Galatasaray'ın aldığı stoperler hiç kendi ayarındaki takımlardan gelmedi. Galatasaray bir oyuncu alırken hem kendi ayarında oyuncular alır hem de geldiğinde üstüne koyacak oyuncular transfer eder.

TRABZONSPOR'UN İHTİYACI VAR

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'na ihtiyacı var diyorlar ya asıl Trabzonspor'un Emre'ye ihtiyacı. Yusuf Yazıcı da yaratıcı oyuncu ama aynı özelliklere sahip değil.