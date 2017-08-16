Bolu’da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi’nde meydana geldi. Hüsamettin Bostancı idaresindeki 14 NB 437 plakalı cip ile Yunus Taştan yönetimindeki 07 GC 173 plakalı otomobil, Konuralp Caddesi ile Leylak Sokak’ın kesiştiği yerde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Taştan’ın kullandığı otomobilin yandan çarptığı cip devrilerek yolda 5 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı kazada, araçta sıkışan cip sürücüsü Hüsamettin Bostancı ve beraberindeki Düzgün Düzgün isimli şahıs olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.