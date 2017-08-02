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Bolu’da lösemi hastası çocuk hayatını kaybetti

Bolu’da, lösemi hastası olan ve uzun zamandır uygun ilik bekleyen 11 yaşındaki Furkan Başol hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:20
Bolu’da lösemi hastası çocuk hayatını kaybetti

Bolu’da lösemi hastası 3 yaşındaki Güler Gökmen için kan bağışı kampanyaları devam ederken, acı haber Bolu’nun Göynük İlçesi’nden geldi. Göynük’ün Demirhanlar Köyü’nde yaşayan ve uzun zamandır ilik kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki Furkan Başol tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan Bolu’da aynı hastalıktan dolayı tedavi gören ve uygun ilik için bekleyen 3 yaşındaki Güler Gökmen’in de tedavisinin sürdüğü ancak hala uygun bir ilik bulunamadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:20
  1. Güler
  2. Bolu
  3. Göynük
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