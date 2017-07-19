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Bolu'da korkunç kaza!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:03
Bolu'da korkunç kaza!

Otoyoldan Ankara istikametine giden Mustafa Ertürk idaresindeki 41 ND 757 plakalı hafif ticari araç, Çaydurt gişelerine iki kilometre kala, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, araçta bulunan Şaduman Özgenç (61) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile Şeyda Özgenç Ertürk (29), Nisanur Ertürk (6), Sahranur Ertürk (10) ve Şüheyda Özgenç (22) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Şüheyda Özgenç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitirenlerin cesetleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Bu arada yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:03
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