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Bolu'da Kemal Kılıçdaroğlu'na Rabialı karşılama

Sözde 'adalet' yürüyüşü yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP konvoyu vatandaşların Rabia işaretleri ile karşılandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 16:57
Bolu'da Kemal Kılıçdaroğlu'na Rabialı karşılama

CHP’nin 12 gün önce başlattığı sözde adalet yürüyüşü, Bolu’da devam ediyor. Konvoyun, Abant kavşağı mevkisinde üst geçitten geçildiği sırda 4-5 kişilik grup Rabia işareti yaparak yürüyüşe tepki gösterdi. Yürüyüşe katılan bazı kişilerin karşılık vermesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Konvoyda görevli çevik kuvvet ekipleri, üst geçide çıkarak Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren gruba müdahale etti. Rabia işareti yapan grup, konvoyun geçişi sırasında bölgeden uzaklaştırıldı. Grubun uzaklaştırılmasının hemen ardından bir araç sürücüsü Kılıçdaroğlu’na tepki gösterince bazı partililer müdahale etmek istedi.
Trafik polisinin araya girmesi sonucu araç sürücüsü bölgeden uzaklaştırıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 16:57
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
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