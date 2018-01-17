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Bolu'da kedisine sarılıp evinin yanışını izledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evindeki sobayı benzinle  tutuşturmak istenen yaşlı adam, yangından itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle  evinin yanışını izledi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:36
Bolu'da kedisine sarılıp evinin yanışını izledi

İlçeye bağlı Ordular köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe, tek katlı  ahşap evinde bulunan sobayı benzin dökerek tutuşturmak istedi. Bu sırada  alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangını gören köy sakinleri durumu  itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev, yangında kullanılamaz  hale gelirken, Meşe, yangından kedisinin kurtulmasıyla teselli oldu.

KAR ALTINDA KEDİSİYLE EVSİZ KALDI

Yangın esnasında evde bulunan ve ekipler tarafından kurtarılan  kedisini gören Ali Meşe, söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine  sarılarak izledi.

Sobayı yakmak için benzin kullandığı esnada yangının çıktığını anlatan  Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sobaya benzin dökmüştüm ve sobanın  parlamasıyla dışarı kaçtım. Dumanlar içinden eşim ve iki oğlum da evden çıktı.  Evin bodrumunda bulunan 14 tavuktan 13'ü telef oldu." dedi.

Meşe'nin komşusu Bahattin Gülen ise yangını fark ettiği esnada  alevlerin yükseldiğini ve evin kısa bir süre içerisinde yandığını kaydetti.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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