Bolu'da istifa eden Ak Parti il başkanı, yeniden il başkanlığına atandı

Bolu'da geçen 31 Aralık'ta yapılması planlanan Ak Parti 6'ıncı Olağan Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay görevinden istifa etti. Doğanay'ın yerine vekaleten il başkanlığına getirilen Melih Demirci de 17 Aralık 2013 günündeki sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkması nedeniyle tepki görünce 5 Ocak'ta görevinden ayrıldı. Eski İl Başkanı Nurettin Doğanay bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Nurettin Doğanay, yeniden Ak Parti Bolu İl Başkanlığı'na atandı.

Doğanay yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildik. Görüşmelerimiz sonucunda benim yeniden il başkanı olacağım söylendi. Bana, 'Seninle devam ediyoruz' dendi. Önümüzdeki günlerde kongre yapılacak. Önümüzdeki günlerde ertelenen kongremiz yapılacak" dedi.