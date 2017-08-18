Bolu’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 kişi öldü
Bolu’da yol yapımı çalışmasında kullanılan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü Hasan Ünlü yaşamını yitirdi.18 Ağustos 2017 Cuma 12:20
Bolu-Göynük karayolu inşaatında çalışan Hasan Ünlü yönetimndeki 34 JL 6665 plakalı hafriyat kamyonu Çamlıca Köyü mevkiide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı dönemeyerek devrildi. Kazada, devrilen kamyonun altında kalan sürücü Hasan Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. Ünlü’nün cenazesi kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.