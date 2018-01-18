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Bolu'da evi yanan yaşlı adam için seferber oldular

Bolu Valisi Aydın Baruş, Mudurnu ilçesinde, evindeki sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangın sonucunda evi kullanılamaz hale gelen ve elinden yaralanan 83 yaşındaki Ali Meşe'yi hastaneye götürerek tedavi edilmesini sağladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 08:12
Bolu'da evi yanan yaşlı adam için seferber oldular

Bolu Valisi Aydın Baruş, ilçeye bağlı Ordular köyünde oturan ve çıkan yangın sonrası evini kaybeden Meşe ailesinin, kent merkezinde bulunan evlerine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Yanan evin tüm eksikliklerinin tamamlanacağını ve kısa bir sürede oturulur hale getirileceğini ifade eden Baruş, yangın sırasında sağ elinden yaralanan ancak doktora gitmeyen Ali Meşe'yi, kendi makam aracıyla Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi ettirdi.

Tedavi işleminin ardından yeniden Ali Meşe ile konuşan Vali Baruş, "Yaşlılarımız bizlere dualarıyla güç veren velinimetimizdir. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarıyla ilgilenmek bizim görevimizdir." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ali Meşe'nin ihtiyaçlarının karşılandığını, kedi için de mama, şampuan, taşıma çantası ve puset desteği verildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ali Meşe'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulunmuştu.

Evi yanan yaşlı adamın, kucağına aldığı kedisiyle çekilen fotoğrafı paylaşan Kalın, "Bolu Valimizle görüştüm. Ali Meşe amcanın ihtiyacı giderilecek inşallah. Büyük geçmiş olsun. Ne amcamız ne de kedisi üşüsün." ifadelerini kullanmıştı.

Kedisinin kurtulması teselli olmuştu

İlçeye bağlı Ordular köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe, tek katlı ahşap evinde bulunan sobayı benzin dökerek tutuşturmak istemiş, bu sırada alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangını gören köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev kullanılamaz hale gelmiş, Meşe ise yangından kedisinin kurtulmasıyla teselli olmuştu.

Ali Meşe, söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak gözyaşları içinde izlemişti.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 08:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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