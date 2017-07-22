Bolu’da 5 kilo uyuşturucu yakalanan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine TEM Otoyolu İstanbul İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hasan K. isimli şahsın kullandığı 05 EU 014 plakalı aracı durdurdular. Hasan K. ve ailesinin bulunduğu aracı Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne götüren ekipler araçta detaylı arama yaptı. Uyuşturucu madde taşındığı ihbarı alınan aracın içinde arama yapan fakat uyuşturucu madde bulamayan ekipler, bagajda bulunan yedek lastikten şüphelendiler. Lastiği çıkararak bıçakla kesen Narkotim polisleri 1’er kiloluk paketler halinde gizlenmiş 5 kilo Afyon Sakızı türü uyuşturucu maddeyi buldular.

Otomobilde yapılan arama sırasında hazır bulundurulan sürücü Hasan K., ekipler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından “uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.