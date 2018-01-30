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Bolu'da 100 kez hırsızlığa karışan çocuk, 2 günde 3 marketi soydu

Bolu'da hakkında 100 kez hırsızlıktan işlem yapılan 15 yaşındaki S.Ç. iki günde 3 markette hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

30 Ocak 2018 Salı 18:38
Bolu'da 100 kez hırsızlığa karışan çocuk, 2 günde 3 marketi soydu

Aktaş Mahallesi'ndeki 3 markette 2 günde meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, marketlerde hırsızlık olayına karışan kişinin 15 yaşındaki S.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.Ç.'nin son 5 yıl içinde 100 kez hırsızlık olayına karıştığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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