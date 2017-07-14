'Bölücülere en iyi cevabı sporcularımız veriyor'

HASAN EMRAH SAVCI - Güney Kore’de yapılan Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda, Kore’den sonra Dünya ikincisi olan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Dr. Metin Şahin, “Gücümüzün yettiği kadar mücadele ediyoruz. Bu ülkede bizi parçalamak ve bölmek isteyenlere karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmek zorundayız. Hiçbir ırk ayrımına bakmadan inanç birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK

Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Spor Akademisi öğretim üyesi olan Doç. Dr. Metin Şahin, “Benim bir yetişme standardım var 16 yıl milli takım hayatım oldu. Bu süreçte büyük başarılara imza attık. Eğitim hayatımda yine spor eğitimini seçtim. Üniversitede spor akademisinde okuduktan sonra master ve doktora çalışmalarımı yine spor üzerine yaptım. Selçuk Üniversitesi’nde Doçent Doktor olarak akademisyenlik hayatımı sürdürüyorum. Bilim ve sporun ayrılmaz bir bütün olduğunu düşünüyorum” dedi.

BAŞARI ODAKLIYIM

Başkan Şahin, “Bugün 4. dönem federasyon başkanlığına devam ediyorum. Bulunduğum dönem içinde Türk taekwondosunu bütün enerjimle geçmişten gelen tecrübemle birleştirerek, bilimsel verilere dayandırarak taekwondoyu, Türkiye’de dünyanın zirvesine, olimpiyatın zirvesine nasıl taşıyabiliriz projelerinin içinde oldum. Bu harmanın içinden çıkan gençlerin eğitimi noktasında teknik direktör Ali Şahin ve teknik heyetimizle ciddi bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.

DÖRT OLİMPİYATTA ALTI MADALYA KAZANDIK

Şahin, “Bu çalışmalar sonucunda 4 olimpiyat, 2004-2008-2012 ve 2016’da toplam 6 madalya aldık. Üstelik kotalarımız çok düşüktü. Bu kotalarla çok ciddi yarışmalarda kotaları almak olimpiyata gitmek, olimpiyatta derece yapmaktan daha zordur bizde kota azlığından dolayı. Ama bunu da başardık. Bazen 3 bazen 4 ya da bazen 2 sporcu ile katılmak nasip oldu. En son olimpiyatta 2 arkadaşla katıldık. Kadınlarda ve erkeklerde olimpiyat 3.’lüğü nasip oldu. Yetinmiyoruz, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarında zirvedeyiz ve Avrupa’nın en başarılı ülkesiyiz. Avrupa Şampiyonalarının bütün kategorilerinde yıldızlar, gençler ve büyükler bazında başarılıyız. Bu şampiyonalarda ya birinciyiz ya da ikinciyiz. O standarttan düşmüyoruz” dedi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ADETA DESTAN YAZIYOR

Doğu ve Güneydoğu’daki çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Başkan Şahin, “Göreve geldiğimiz dönemden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Taekwondo-Doğu isimli bir proje yürüttük. Bu proje kapsamında Siirt, Batman, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve diğer illerde antrönör olmayan illere antrönör temin ettik. Malzeme yardımı yaptık. Çalışma alanlarına katkılar sağladık takip ettik. Gelinen nokta itibariyle o illerde sporcu sayısında taekwondocular birinci sıradalar. Mesela Siirt’te 3 bin’in üstünde lisanslı taekwondocu var. İnsan bunu söylediğinde inanamıyor. Ama orada il müdürü ve bizim temsilciliğimizin verdiği destekten dolayı müthiş bir patlama olmuştur. Burada neyi amaçlıyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan karanlık oyunların ve bizim gençlerimiz üzerinde kötü emelleri ve eğitimlerinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Türkiyemizin bayrağına ve istikrarına hücum edenlere karşılık oradaki gençleri bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun içinde ciddi bir çalışma yaptık. Orada bulunan salonlarda her genç içeri girerken Türk bayrağına selam verir. Ülkesine göz dikenlere karşı sadece bir yarışma sporcusu olarak yetişmez, o eğitimi de alır. Bunu amaçladık” dedi.

ŞAMPİYONLARIMIZ DEVLETİNE VE BAYRAĞINA BAĞLI GENÇLER

Şahin, “Gücümüzün yettiği kadar mücadele ediyoruz. Doğu Anadolu’dan bir sürü Türkiye ve Avrupa şampiyonu gençler çıktı. Hepsi de devletine ve bayrağına bağlı gençler. İstiklal marşını okutmaktan haz duyan vatansever gençler. Bu ülkede bizi parçalamak ve bölmek isteyenlere karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmek zorundayız. Hiçbir ırk ayrımına bakmadan inanç birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

400 BİN SPORCUMUZ VAR

Şahin, “Futboldan sonra Türkiye’de en çok lisanslı sporcuya sahibiz. Bu rakam 400 binlerin çok üstündedir. Dövüş sporlarına büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Karate ve Judoda bu rakamlar 180-200 bin civarında. Alınan başarılı sonuçların ve sistematik çalışmaların bu cazibeyi arttırdığına inanıyorum. Çok büyük emekler verildi bu spora” diyerek sözlerini tamamladı.

DEVLETİMİZE MİNNETTARIZ

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Dr. Metin Şahin, “Bu projeler devam edecek. Projeye büyük sponsorların yanında Kore Büyükelçiliği de destek veriyor. Gücü yetmeyen gençlerimizin spora katılımında destek vermeye devam edeceğiz. Bu konuda bakanlığımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Sayın Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a bize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Çünkü biz bir federasyonuz. Devletimiz bize bu katkıyı vermezse bizim bu projeleri yürütmemiz mümkün değildir. 2020 Olimpiyatlarına büyük bir azim ve kararlılıkla hazırlanıyoruz. Bu gün alınan dereceler Olimpiyatlara bir yoldur ve bizi gururlandırmıştır” diye konuştu.