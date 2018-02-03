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Bölücü teröristler Avrupa ülkesinde Türklere saldırdı…

Hollanda'nın Rotterdam kentinde gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Türklere saldırdı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 23:01
Bölücü teröristler Avrupa ülkesinde Türklere saldırdı…

Rotterdam çarşı merkezinde, pankart ve terör örgütü paçavraları ile  gösteri yapan PYD/PKK terör örgütü yandaşları, çarşıdaki Türklere saldırdı.

Terör örgütü yandaşları, polisin engellerine rağmen taşkınlık  çıkararak çarşıda bulunan Türklere saldırıda bulundu. Hollanda basınına da  saldıran terör örgütü yandaşları, görüntü çekmelerine izin vermedi.

Çok sayıda polisin bulunduğu gösteride, bazı terör örgütü yandaşları  gözaltına alındı. Ayrıca PYD/PKK yandaşlarını protesto eden bir Türk vatandaşı da  gözaltına alındı.

PYD/PKK yandaşları, geçen hafta başkent Amsterdam'da yaptıkları  gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı. Terör  örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda bu hafta yapılan gösteride ise Türk  bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde  bulunmuştu.

PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa'da bir çok camiye de saldırı  düzenlemişti.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 23:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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