Bölücü örgütlere yurt içinde de göz açtırılmıyor

Terör örgütünün her türlüsüne karşı operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, istihbarat birimleri ve halk da büyük destek veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, güney sınırımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek ve Suriye halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam ediyor.



880 TERÖRİST GÖZALTINDA



Türkiye, tüm güvenlik güçleriyle koordinasyon içerisinde, sınır ötesinde ve Türkiye sınırları içinde hiçbir terör örgütü ayrımı yapmadan mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürerek, terörist kalıntılarını temizlemek için mücadeleye devam ediyor. TSK ve İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz 1 hafta içerisinde başta terör örgütü PKK ve FETÖ olmak üzere DHKP-C, MLKP toplam 880 terörist gözaltına alındı. Doğu ve Güneydoğu illeri ve kırsalında güvenlik güçleri ile terör örgütlerinin girdiği çatışmalarda 14 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 5’i ölü ele geçirilirken 6’sı sağ olarak yakalandı. 3 Bölücü terörist ise teslim oldu. Sağ ele geçirilen ve teslim olan teröristlerin güvenlik güçlerindeki sorguları devam ederken edinilen bilgiler doğrultusunda yeni operasyonların planlamaları ve istihbarat çalışmalarının da başlatıldığı öğrenildi. Diğer yandan etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.



TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞI UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE



Terör örgütlerinin en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadeleye de önem veren güvenlik güçleri, geçtiğimiz bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda milyonlarca liralık uyuşturucuyu ele geçirdiler. Terör örgütlerinin yurt dışından Türkiye sokmaya çalıştıkları veya Türkiye’de ürettikleri uyuşturuculara karşı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yurt genelinde 559 kg esrar, 503 kg eroin ve 7 kök kenevir ele geçirildi. Bu uyuşturucuların toplam piyasa değeri 28 milyon 829 bin 822 TL. Diğer yandan yurt içine sınırlardan kaçak yollarla sokulmaya çalışılan binlerce karton sigaraya da el konuldu. Vatandaşları da uyaran emniyet yetkilileri, kaçak sigaranın terör örgütünün gelir kaynaklarından olduğunu belirterek, vatandaşların kaçak sigara tütün ve tütün mamullerine karşı duyarlı olmaları istendi. Özellikle gençlerin son zamanlarda rağbet gösterdiği elektronik sigara konusunda da uyarı yapan yetkililer, çocukların bile bu tür zararlı maddeleri kullanabildiğinin tespit edildiği ebeveynlerin bu konuda hassas davranmaları gerektiğine işaret ettiler.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA