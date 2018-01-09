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Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

Bolu merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefonlar  aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 2  şüpheli daha gözaltına alındı.

09 Ocak 2018 Salı 10:41
Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü  telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları  değerlendirilen FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan  birimlerine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

Çalışma kapsamında, 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece soruşturma çerçevesinde Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı,  Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına  alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile firari 1 kişinin yakalanması  için çalışmalar devam ediyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla  örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen  FETÖ/PDY'nin, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlerine sızmış  üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 19 muvazzaf ve 1  görevden uzaklaştırılmış jandarma hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 4 Ocak'ta  Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş  zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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