Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bolu Dağı'nda kar yağışı, ulaşımı zorlaştırdı

Bolu Dağı'nın, TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis ulaşımı etkiledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:47
Bolu Dağı'nda kar yağışı, ulaşımı zorlaştırdı

Bolu Dağı'nın TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve sis, Bolu Dağı'nda ulaşımı güçleştirdi. Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle D-100 yolu ile TEM yolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı'nda, güzergahın bazı kesimlerinde yol, kısmen beyaza büründü. Kar, en çok Bolu Dağı'nın Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oldu. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sürücüler, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 14:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisi karşısında görünce şoka girdi
    1. Polisi karşısında görünce şoka girdi
    2. Erdoğan'dan çarpıcı İsrail açıklaması:..
    3. İbrahim Kalın'dan flaş Afrin açıklaması
    4. Afrin'deki teröristleri 'Türkler..
    5. Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı..
    6. İstanbul’da 3 katlı binanın çatısında..
    7. Rusya: Türkiye'nin onayını bekliyoruz
    8. 'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    9. Esed rejiminden Türkiye'ye tehdit:..
    10. Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 3 kişi..
    11. CHP denizi vatandaşın ayağına getirdi
    12. Türkiye'den tamamen kalkıyor
    13. Türkiye yükselişe geçti
    14. YouTube'dan Youtuber'ları üzecek haber
    15. Isparta'da yoğun kar yağışı enkaz..
    16. Barcelona, Pique'nin sözleşmesini uzattı
    17. Keçiborlu'da kar nedeniyle eğitime ara..
    18. Bolu Dağı'nda kar yağışı, ulaşımı..
    19. Ağrı'da otomobil nehre uçtu: 2 kişi..
    20. Aliağa'da gemi karaya oturdu
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!