Bolu Dağı trafiği felç oldu

TEM otoyolu Ankara istikametinde tünel içerisinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimine verildi. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından olan D-100 Karayolu Bolu Dağı’nda uzun araç konvoyları oluştu, trafik durma noktasına geldi.

Sürücüler, trafik nedeniyle uzun süredir yollarda olduklarını belirterek "Böyle eziyet olmaz. 10 liralık mazot harcayacağımız yere 30 liralık mazot harcıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Çalışmanın 16 Temmuz tarihinde bitirilerek TEM otoyolu Ankara istikametinin açılması bekleniyor.