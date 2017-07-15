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Bolu Dağı trafiği felç oldu

TEM otoyolunda yol yapım çalışması nedeniyle Ankara istikameti Kaynaşlı turnikelerinden kapatılarak trafik D-100 Karayolu Bolu Dağına verildi. Bolu Dağı’nda trafik durma noktasına gelirken yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:51
Bolu Dağı trafiği felç oldu

TEM otoyolu Ankara istikametinde tünel içerisinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimine verildi. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından olan D-100 Karayolu Bolu Dağı’nda uzun araç konvoyları oluştu, trafik durma noktasına geldi.

Sürücüler, trafik nedeniyle uzun süredir yollarda olduklarını belirterek "Böyle eziyet olmaz. 10 liralık mazot harcayacağımız yere 30 liralık mazot harcıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Çalışmanın 16 Temmuz tarihinde bitirilerek TEM otoyolu Ankara istikametinin açılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:51
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  2. Ankara
  3. Bolu
  4. Çal
  5. Kaynaşlı
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