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Bolu Belediyesi’nden yeni bir sosyal tesis

Bolu Belediyesi’nin her mahalleye sosyal tesis kazandırma çalışmaları kapsamında, Kuruçay Mahallesi’nde yapımı tamamlanan tesis Başkan Yılmaz’ın katılımıyla açıldı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:07
Bolu Belediyesi’nden yeni bir sosyal tesis

Bolu Merkez’de bulunan her mahalleye bir sosyal tesis kazandırmak için çalışmalarını hızla sürdüren Bolu Belediyesi, son olarak Kuruçay Mahallesi’nde yapımı tamamlanan sosyal tesisi, mahalle halkı ve tüm mahalle muhtarlarının katılımıyla açtı. Yeni sosyal tesisin açılışından önce konuşma yapan Başkan Yılmaz, bu güne kadar 14 mahalleye sosyal tesis yaptıklarını ve her geçen gün bu tesislerin daha da artarak devam edeceğini ve her mahallenin bir sosyal tesisi olacağını belirtti. Açılışın ardından yeni tesiste Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından her ay organize edilen muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak katılımcılara organ bağışı, Bolu Belediyesi Temiz Su Arıtma Tesisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler vererek soruları yanıtladı. Toplantının sonunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından Kuruçay Mahallesi Muhtarı Mehmet Epcim’e toplantıya ev sahipliği yaptığından ve tüm çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:07
  1. Bolu
  2. Alaaddin Yılmaz
  3. Kuruçay
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