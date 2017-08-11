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Bolt'tan Ramil Guliyev yorumu

Londra'da kaldıkları otelde karşılaşan ikili, bir süre sohbet etti.

11 Ağustos 2017 Cuma 20:33
Bolt'tan Ramil Guliyev yorumu

Ramil, Bolt'u kariyerinin son yarışında kazandığı bronz madalya için tebrik ederken, Bolt da Ramil'e "Unvanını korumanı dilerim. Ülken ve senin adına çok sevindim" dedi.

Ramil Guliyev'in lider olarak tamamladığı 200 metrede son 4 senenin şampiyonu olan Bolt, yaklaşık 1 hafta önce bireysel olarak kariyerinin son yarışına çıkmış ve 9.95'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlamıştı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 20:33
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