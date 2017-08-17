Bolt'a futbolculuk teklifi! 'Gel bizde oyna'

İngiltere Championship takımlarından Burton Albion, profesyonel kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Jamaikalı atlet Usain Bolt'u kadrosuna katmak istiyor.

Burton Başkanı Ben Robinson, "Bolt atletizmde harika işler yaptı. Onu transfer etmek isteriz tabii ki. Ciddi şekilde ilgiliyiz. Hocamız onu denemek isteyecektir. Spor dünyası için harika işler yaptı" ifadelerini kullandı.

MENAJERİ DE FUTBOLCU OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Usain Bolt'un menajerliğini yapan Ricky Simms de, "Futbolcu olmayı istiyor ve aklında sadece futbol var. Birçok kulüp onun için teklif yaptı" sözleriyle futbol kariyerine başlamak istediklerini ortaya çıkarmıştı.

30 yaşındaki Usain Bolt, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda çıktığı son 100 metre yarışını 3. sırada tamamladı ve 4x100'de ise sakatlık geçirdi.