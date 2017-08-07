Londra'da yapılan 2017 Dünya Kupası’nda son kez 100 metre finaline çıkan ve yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan ‘atletizmin yaşayan efsanesi’ Usain Bolt, kötü final için hayranlarından özür diledi.

ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Hazırladığı video ile hayranlarına seslenen Bolt, daha sonra Londra’nın en kötü şöhretli gece kulüplerinden birinde geceyi geçirdi. Bolt, Snapchat’ten paylaştığı videoda, “Uzun bir kariyerim oldu. Londra’dan, Jamaika’dan ve dünyanın her yerinden insanlara destekleri için teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler, kazanamadığım için özür dilerim ama elimden gelenin en iyisini yaptım” dedi. Son 100 metre koşusunu üçüncü olaral bronz madalyayla tamamlayan 30 yaşındaki Jamaikalı kısa mesafe koşucusu, videonun sonunda kız arkadaşı Kasi Bennett’i de gösterdi.