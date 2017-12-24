‘Bölmeye kalkanların karşısında F16 oluruz’

Çukur siyasetinin altında inim inim inleyen günlerden özgür ve müreffeh hayata kavuşan Hakkari ve Şırnak’ta halkla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “780 bin kilometrekare biz tek vatanız, vatanımızı kimse bölemez. Bölmeye kalkanların karşısında biz F16 oluruz, biz helikopterlerimizle, tankıyla, topuyla oralarda oluruz” dedi.

Terörün temizlendiği Hakkari ve Şırnak’ta vatandaşlarla buluşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vatanımızı kimse bölemez. Bölmeye kalkanların karşısında biz F16 oluruz, biz helikopterlerimizle, tankıyla, topuyla oralarda oluruz. Kimse vatanımızı bölemez” dedi. Partisinin Hakkari ve Şırnak 6. Olağan İl Kongrelerine katılan Erdoğan, kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti. Bir ve beraber olup tüm dünyaya nam saldıklarını, birilerinin bu birliği hazmedemediğini belirten Erdoğan, “İşte bir olduk, Kudüs olduk, bir olduk, gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler’de 128’e 9 olduk. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz” diye konuştu.



“ÇUKUR GÜNLERİNİ ÇUKURA GÖMDÜK”



Karşısında yüreği gümbür gümbür atan Hakkari’yi gördüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Yeniden inşa edilen Hakkari’mizi beraber sahiplenelim. O çukurlu günleri biz çukura gömdük ve onları unuttuk. Biz Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abaza’sıyla 80 milyon tek milletiz. İki, tek bayrak. Bayrağımızdan başka bayrak tanımıyoruz. Üç, tek vatan. 780 bin kilometrekare biz tek vatanız, vatanımızı kimse bölemez. Bölmeye kalkanların karşısında biz F16 oluruz, biz helikopterlerimizle, tankıyla, topuyla oralarda oluruz. Ve dört, tek devlet. Başka devletimiz yok ve bu devlet altında biz buluştuk, birleştik.”



“BİR BAŞ HAYVAN BİLE VERMEYİN”



Yayla müjdesi de veren Cumhurbaşkanı, “Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz ama yaylalarınıza lütfen sahip çıkacaksınız. Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte ‘al sana bir baş hayvan’ diyecek misiniz? Mesele o. Eğer öyleyse buyurun yaylalara çıkın, güvenlik de bizden, inşallah.”



“PARAMIZI KANDİL’E GÖNDEREMEZLER”



Erdoğan, Şırnak’ta ise şunları dile getirdi: “Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığı açıktır. Devletten gelen parayı Kandil’e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur... Terör örgütlerinden, vesayet odaklarından, darbe heveslilerinden gelen gizli açık yüzlerce tehdide rağmen hakkı söylemekten, halkımızın gösterdiği istikamette yürümekten asla çekinmedik. Ne bölücü örgüte ne FETÖ’cülere ne de bunların yularını elinde tutan güç odaklarına boyun eğmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda tüm mazlum ve mağdurların hakkı için mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”