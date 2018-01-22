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Bollywood yıldızları Binyamin Netanyahu'yu reddetti

Ünlü Hint oyuncular Amir Khan, Salman Khan ve Shah Rukh Khan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Hindistan ziyaretinde kendisiyle görüşmeyi reddetti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:28
Bollywood yıldızları Binyamin Netanyahu'yu reddetti

Geçtiğimiz hafta Hindistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti ile Hindistan ile daha yakın ilişkiler kurma sözü veren Netanyahu’yu başkent Yeni Delhi’de İsrail’i ziyaret eden ilk Hindistanlı lider olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanmıştı.

Netanyahu için Hintli yıldızların katıldığı Bollywood partisi düzenlendi. Dünyaca ünlü aktörler Amir Khan, Salman Khan ve Shah Rukh Khan'ın söz konusu davete katılmadığı, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği öğrenildi.

Aktörlerin bu tutumu sosyal medyada büyük destek gördü.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:28
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  4. Shah Rukh Khan
  5. Amir Khan
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