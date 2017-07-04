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Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e ölüm tehdidi

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales sosyal medya platformu Twitter üzerinden ölümle tehdit edildi.

04 Temmuz 2017 Salı 16:54
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e ölüm tehdidi

İletişim Bakanı, başkana gelen hakaret ve tehdit içerikli mesajdan ulusal ve uluslararası “radikal sağı” sorumlu tutarken Morales deniz sahası yüzünden anlaşmazlık yaşadığı Şili’yi işaret etti.

Bolivya İletişim Bakanı Gisela López başkent La Paz'daki Hükümet Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında Başkan Morales’in Twitter hesabı üzerinden ölüm tehdidi aldığını açıkladı. López, anonim bir hesaptan gelen tehdidin, medyanın Bolivya Hükümetini yansıtma biçimiyle ilgili olduğunu belirterek mesajdan ulusal ve uluslararası “radikal sağı” sorumlu tuttu.

Başkan Morales ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada deniz sahası yüzünden anlaşmazlık yaşadığı Şili’yi işaret etti.
Ölüm tehdidine karşı kendisine destek verenlere teşekkür eden Morales, "Hakaret ediyorlar ve ölümle tehdit ediyorlar çünkü Bolivya için bir deniz sahası, duvarların olmadığı bir dünya ve evrensel yurttaşlık istiyoruz. Bizi susturmaya çalışacaklar, mücadeleye devam edeceğiz” mesajını paylaştı.

Denize ulaşmak isteyen Bolivya ile Şili, kökeni Şili’nin kıyı şeridinin ve topraklarının belirlendiği 1879’a dayanan denizcilikle ilgili bir anlaşma nedeniyle sorun yaşıyor

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 16:54
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